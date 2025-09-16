Обладателями крапового берета во внутренних войсках МВД стали почти 80 бойцов

«Сегодня в структуре внутренних войск МВД Беларуси действует 13 спецподразделений. Для каждого бойца краповый берет — не просто цель, а вершина профессионализма, символ постоянного самосовершенствования и победы над самим собой. Его обладатели — наше главное ударное оружие, пример мужества и самопожертвования, лидеры, способные вести за собой в бой», — сказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.