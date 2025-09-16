Обладателями крапового берета во внутренних войсках МВД стали почти 80 бойцов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во внутренних войсках завершились 65-е квалификационные испытания на право ношения крапового берета. 79 человек стали обладателями заветного головного убора, передает корреспондент БЕЛТА.
Марш-бросок, стрельба и рукопашный бой. Как проходят испытания на краповый берет.
«Сегодня в структуре внутренних войск МВД Беларуси действует 13 спецподразделений. Для каждого бойца краповый берет — не просто цель, а вершина профессионализма, символ постоянного самосовершенствования и победы над самим собой. Его обладатели — наше главное ударное оружие, пример мужества и самопожертвования, лидеры, способные вести за собой в бой», — сказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
79 бойцов успешно сдали квалификационные испытания на право ношения крапового берета. 15 сентября начались испытания, в которых принял участие 121 военнослужащий и сотрудник органов внутренних дел. Финальным этапом стали 12-минутные спарринги как между кандидатами, так и с опытными обладателями крапового берета.
Также в рамках торжественного ритуала вручения заветных головных уборов в войсковой части 5448 состоялось открытие аллеи славы крапового берета и памятника воину спецназа внутренних войск, обладателю крапового берета, преодолевшему себя во имя защиты Отечества. Подобных аллей нет ни в одной стране СНГ.
«Сегодня мы зарождаем новую спецназовскую традицию и открываем памятник бойцу в краповом берете и аллею славы крапового берета. С этого дня вручения заветного головного убора будут проходить именно здесь. Особую значимость придает то, что в этом месте будут имена всех обладателей крапового берета», — отметил Николай Карпенков.
Он также рассказал, как совершенствуются квалификационные испытания. «Поддерживая основы, заложенные десятилетия назад, мы вносим коррективы в испытания с учетом международного опыта борьбы с терроризмом и специальной военной операции. Однако проверка воли, выносливости и профессионализма остаются неизменными», — подчеркнул командующий внутренними войсками. -0-