Научные организации Беларуси и Китая создали совместную лабораторию по внедрению технологий ИИ

16−18 сентября в Минске проходит Международная научно-техническая конференция PRIP2025 — «Распознавание образов и обработка информации: формируя будущее». Организатором конференции выступает Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси. «Все чаще и чаще решается вопрос распознавания образов и обработки информации во всех системах и устройствах. Это уже неотъемлемая часть любой системы. Данное направление активно развивается в мировой практике, разрабатываются новые модели, методы, алгоритмы, создаются новые устройства обработки информации. Направление очень важное, нужное и ответственное», — сказал генеральный директор института Сергей Кругликов.