Научные организации Беларуси и Китая создали совместную лабораторию по внедрению технологий ИИ

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о создании китайско-белорусской совместной лаборатории по внедрению технологий искусственного интеллекта подписано на полях Международной научно-технической конференции PRIP2025 — «Распознавание образов и обработка информации: формируя будущее» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Лаборатория учреждена Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси и Чжэцзянским технологическим университетом (Китай) при участии Белорусского государственного университета и НПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» НАН Беларуси. Новая площадка станет важным звеном в развитии научного сотрудничества двух стран и позволит объединить усилия в исследованиях и практическом применении технологий искусственного интеллекта.
16−18 сентября в Минске проходит Международная научно-техническая конференция PRIP2025 — «Распознавание образов и обработка информации: формируя будущее». Организатором конференции выступает Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси. «Все чаще и чаще решается вопрос распознавания образов и обработки информации во всех системах и устройствах. Это уже неотъемлемая часть любой системы. Данное направление активно развивается в мировой практике, разрабатываются новые модели, методы, алгоритмы, создаются новые устройства обработки информации. Направление очень важное, нужное и ответственное», — сказал генеральный директор института Сергей Кругликов.
Форум традиционно собирает ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения, обработки сигналов и биоинформатики. В PRIP2025 участвуют представители девяти стран: Беларуси, России, Китая, Канады, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Польши и Бельгии. От Беларуси на конференции с докладами выступают ученые Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, а также ведущие профессора Белорусского государственного университета и Белорусского национального технического университета. Их исследования традиционно находятся на стыке фундаментальной науки и практических решений, применимых в промышленности, здравоохранении, образовании и других отраслях.
Основные направления PRIP2025 включают машинное и глубокое обучение, компьютерное зрение, искусственный интеллект, нейронные сети и интеллектуальные системы, обработку сигналов, биоинформатику, распознавание образов, информационный поиск и управление данными, цифровую обработку информации и коммуникации, интеллектуальные аналитические системы, встроенные системы и программное обеспечение, экспертные системы и системы поддержки принятия решений, облачные технологии и инфраструктуры. -0-
Фото НАН Беларуси.