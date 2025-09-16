Более ста участников собрал профсоюзный квиз в Гродно накануне Дня народного единства

«День народного единства — важный праздник для нашей страны, который символизирует сплочение нашего народа и уважение к традициям. Единство начинается со знания и уважения — к истории, к культуре и людям. Наш квиз — не просто игра, но и возможность общения, обмена идеями, взаимодействия. Уверен, что участники получили новые знания, впечатления и желание узнавать о нашей стране еще больше», — отметил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Юрий Алексей.