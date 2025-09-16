Более ста участников собрал профсоюзный квиз в Гродно накануне Дня народного единства

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной профсоюзный квиз «Мы — вместе! В единстве наша сила!» собрал в Гродно команды 14 областных организаций отраслевых профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.
В Молодежном центре «Гродно» сегодня, накануне Дня народного единства, собрались более 100 участников, которые в ходе квиза отвечали на вопросы, связанные с историей нашей страны, Днем народного единства, архитектурными памятниками, традициями, историческими личностями, символами, рекордами и достижениями.
«День народного единства — важный праздник для нашей страны, который символизирует сплочение нашего народа и уважение к традициям. Единство начинается со знания и уважения — к истории, к культуре и людям. Наш квиз — не просто игра, но и возможность общения, обмена идеями, взаимодействия. Уверен, что участники получили новые знания, впечатления и желание узнавать о нашей стране еще больше», — отметил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Юрий Алексей.
В зале царила атмосфера праздника, команды упорно состязались за победу, демонстрируя не только знания и хорошую подготовку, но и смекалку, оригинальность мышления, взаимоподдержку.
«Мы готовились очень тщательно, изучали литературу, смотрели документальные фильмы и сейчас проявили все свои знания», — поделился участник команды областной организации профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства Игорь Сорока. Коллегу поддержала представитель областной организации профсоюза работников АПК Виктория Вахрушева: «Впервые участвую в квизе, для меня это новый опыт, очень интересно. Здесь царил дух настоящего единства».
Победа в интеллектуальном состязании досталась команде областной организации профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности. Вторыми стали игроки команды областной организации профсоюза банковских и финансовых работников, а третье место у представителей областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Ценным подарком лучшим командам стала книга «Наш Президент», которая будет напоминать о том, как важно сохранять единство и работать вместе на благо нашей Родины.
«Единство начинается со знания истории своей страны и народа, традиций, достижений, с уважения к человеку труда. Потому мы пригласили для участия в квизе представителей разных профессий, которые проявили сегодня глубокие знания, интерес к родной земле, показали сплоченность и командный дух,» — отметила заместитель председателя областного объединения профсоюзов Светлана Майнина.
С начала сентября на Гродненщине активно проводятся встречи с трудовыми коллективами, молодежью и ветеранами, профсоюзы организуют крупные форумы, акции, велопробеги, а также патриотические экскурсии и концерты, рассказали в объединении. Так, например, Гродненская областная организация профсоюза «Белэнерготопгаз» в начале сентября запустила масштабный челлендж «Энергия единства: одна команда — одна история». В цикле «Музейный обмен» приняли участие первичные профсоюзные организации предприятий и организаций. Областная организация профсоюза работников здравоохранения собрала молодежный форум, который объединил начинающих специалистов из 40 ведущих учреждений здравоохранения региона. Молодые медики обсудили будущее регионального здравоохранения. В преддверии Дня народного единства состоялось заседание молодежного совета в Гродненской областной организации профсоюза работников леса и природопользования. -0-
Фото Гродненского областного объединения профсоюзов.