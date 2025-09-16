В Ростове пассажирский поезд насмерть сбил пожилого человека

Транспортные полицейские напоминают: остановить движущийся поезд очень сложно. За одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. При приближении к железной дороге нужно снять наушники, прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. Пути необходимо переходить только в установленных местах, по пешеходным мостам тоннелям, переездам. На станциях, где их нет, по настилам.