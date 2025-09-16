Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове пассажирский поезд насмерть сбил пожилого человека

В донской столице под колесами поезда погиб житель Ставропольского края.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове пассажирский поезд насмерть сбил пожилого человека. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СКФО.

Трагедия случилась в Ростове, на остановочном пункте «Рабочий Городок». Под пассажирский поезд попал мужчина. Полицейские установили личность погибшего: им оказался 64-летний житель Ставропольского края.

По предварительным данным, пенсионер переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не реагировал на сигнал машиниста.

Транспортные полицейские напоминают: остановить движущийся поезд очень сложно. За одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. При приближении к железной дороге нужно снять наушники, прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. Пути необходимо переходить только в установленных местах, по пешеходным мостам тоннелям, переездам. На станциях, где их нет, по настилам.

Подпишись на нас в Telegram.