В Ростове пассажирский поезд насмерть сбил пожилого человека. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СКФО.
Трагедия случилась в Ростове, на остановочном пункте «Рабочий Городок». Под пассажирский поезд попал мужчина. Полицейские установили личность погибшего: им оказался 64-летний житель Ставропольского края.
По предварительным данным, пенсионер переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не реагировал на сигнал машиниста.
Транспортные полицейские напоминают: остановить движущийся поезд очень сложно. За одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. При приближении к железной дороге нужно снять наушники, прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. Пути необходимо переходить только в установленных местах, по пешеходным мостам тоннелям, переездам. На станциях, где их нет, по настилам.
