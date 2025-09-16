Названо время, которые российские школьники ежедневно тратят на домашние задания

Большинство российских школьников тратят на выполнение домашних заданий ежедневно больше одного часа. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— Чаще всего дети тратят на уроки от часа до двух в день (34%) и более двух часов в день (28%). Только 23% учащихся справляются с уроками менее чем за час, а 14% проводят за учебниками дома более трех часов в день.
При этом, родители 56% родителей считают, что без домашних заданий не возможной усвоить материал, а значит отменять их не стоит. Впрочем, 44% родителей убеждены, что уроками следует заниматься только в школе.
По данным 360.ru, чрезмерная нагрузка может привести к переутомлению и стрессу у учащихся, ухудшая общее состояние здоровья и настроение в семье.
Ранее министерство просвещения утвердило максимальное время, которое ученики должны тратить на выполнение уроков по всем предметам. Суммарный объем домашнего задания для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа, это относится ко всем школьникам, независимо от класса, передает телеканал «Царьград».