Россия первой в мире детально воссоздаст цифровую модель древнего города: подробности

До сих пор воссоздавать то, как в прошлом выглядели города, здания, одеяния людей, было делом тяжелым и не до конца достоверным. Однако российские археологи разработали новейшую BIM-модель, позволяющую с точностью воссоздать цифровую 3D-копию какого-либо места из далекого прошлого. И первым большим проектом станет древний город на территории современного Ирака.
Компания SEVERIN DEVELOPMENT предоставила российское программное обеспечение, делающее возможным детальный обзор древних улиц, строений и инфраструктуры городов, давно канувших в Лету. Благодаря этой разработке археологи смогут изучить древнее устройство городов, не уничтожая верхний слой раскопанных сокровищ. К тому же цифровая модель сильно облегчит поиски и спасет многие строения от разрушения при земельных работах.
Работать российские специалисты будут над древним городищем Телль Дехайла, стоящим на территории нынешнего Ирака. В свое время этот населенный пункт был, вероятно, столицей малоизвестного государства (18−19 век до нашей эры). Российско-иракская экспедиция призвана создать идеально точную цифровую 3D-модель города, воссоздав его в том виде, в котором он был в своем расцвете.
Для создания BIM-модели требуется кропотливая работа. Сама по себе российская разработка — это научная база данных, позволяющая с полной достоверностью демонстрировать то, как город выглядел в прошлом. Трехмерная же визуализация — это примерный образ города, который не может быть основой для научных суждений. В будущем специалисты Российско-Иракской экспедиции намерены воссоздать и материальную модель, макет Телль Дехайлы, опираясь на данные своей разработки. Затем макет будет выставлен в одном из российских музеев, чтобы стать достоянием отечественной археологии.
