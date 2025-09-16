Россия первой в мире детально воссоздаст цифровую модель древнего города: подробности

Для создания BIM-модели требуется кропотливая работа. Сама по себе российская разработка — это научная база данных, позволяющая с полной достоверностью демонстрировать то, как город выглядел в прошлом. Трехмерная же визуализация — это примерный образ города, который не может быть основой для научных суждений. В будущем специалисты Российско-Иракской экспедиции намерены воссоздать и материальную модель, макет Телль Дехайлы, опираясь на данные своей разработки. Затем макет будет выставлен в одном из российских музеев, чтобы стать достоянием отечественной археологии.