Навроцкий потребовал от правительства Польши объясниться из-за упавшей ракеты

Президент Польши Кароль Навроцкий запросил разъяснения у правительства страны из-за ракеты, упавшей на жилой дом в Польше. Об этом стало известно во вторник, 16 сентября, из заявления Бюро национальной безопасности Польши в социальной сети Х.

— Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в городе Вырыки, — сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что правительство обязано использовать все возможности для быстрого прояснения ситуации.

Вечером 15 сентября премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что национальные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над правительственными зданиями, расположенными на Парковой улице и дворцом Бельведер в Варшаве. Также правоохранители задержали двух граждан Беларуси.

Кроме того, в жилой дом в польской деревне в Люблинском воеводстве попала ракета, выпущенная из истребителя F-16. По информации СМИ, у выпущенной из истребителя ракеты якобы произошел сбой системы наведения.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

