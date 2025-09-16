Врач объяснила, как шоколад влияет на настроение

Шоколад может способствовать выработке определенных гормонов, именно поэтому его вкус кажется таким привлекательным. Однако, увлекаться десертом все же не стоит, об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.