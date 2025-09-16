Врач объяснила, как шоколад влияет на настроение

Шоколад может способствовать выработке определенных гормонов, именно поэтому его вкус кажется таким привлекательным. Однако, увлекаться десертом все же не стоит, об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.
— С точки зрения физиологии шоколад делает привлекательным высокое содержание сахара и жиров в составе. Они активируют систему вознаграждения в головном мозге, ответственную за получение приятных эмоций. В состав этой системы входят гормоны счастья — серотонин, дофамин и эндорфины, которые способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса, — объяснила доктор.
Медик добавила, то для взрослого человека безопасно для здоровья съедать 25 граммов лакомства в день, лучше отдавать предпочтение темному шоколаду с содержанием какао от 70%.
Кстати, польза в шоколаде тоже есть, в частности, из-за наличия в нем магния и цинка, передает RT. Это хороший источник для его натурального употребления без каких-либо добавок.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что истинный шоколад должен содержать только какао-масло, какао-тёртое и сахар.