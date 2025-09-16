Жительница подмосковного Клина вызвала спасателей из-за паука-осы в квартире

Пауки-осы летом этого года были замечены в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них нехарактерны. По словам арахнолога Федора Мартыновченко, насекомое абсолютно безопасно для человека, его укус не вызывает негативных реакций в организме. При этом аллергические реакции из-за укуса насекомого все же возможны, но только в теории.