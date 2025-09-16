Выявление скрытых номеров и превышений габаритов: в Башкирии появятся новые «умные» камеры за 62 млн рублей

Центр организации дорожного движения Башкирии заключил контракт на 61,8 миллиона рублей на создание системы интеллектуального контроля дорожного движения. Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.
Из документации следует, что новая система сможет автоматически распознавать автомобили со скрытыми или измененными номерными знаками, а также фиксировать транспортные средства, превышающие допустимые габариты.
В рамках контракта планируется установить 20 интеллектуальных камер на оживленных трассах республики, включая маршруты Уфа — Инзер — Белорецк и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Предполагается поставку специализированного программного обеспечения и серверного оборудования для обработки данных. Исполнителю отведен двухмесячный срок на выполнение работ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.