Инсталляции, зоны отдыха, обзорная площадка. Под Борисовом обустроили новую экотропу

Прогулка по маршруту займет около полутора часов и обещает стать настоящим путешествием для всей семьи или компании друзей.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая экологическая тропа открылась в Борисовском районе недалеко от популярного «Солдатского пляжа», сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

«Это уникальное пространство, где каждый может не только насладиться чистым воздухом и красотой природы, но и познакомиться с окружающей средой в интерактивном и увлекательном формате», — рассказали в Национальном агентстве по туризму.

Прогулка по маршруту займет около полутора часов и обещает стать настоящим путешествием для всей семьи или компании друзей. По пути гостей ждут разнообразные креативные элементы и инсталляции, которые делают знакомство с природой живым и запоминающимся. Особое внимание привлекает босоногая тропа — место, где можно ощутить разные природные текстуры под ногами.

Экотропа оборудована зонами отдыха, включая беседки и обзорную площадку, с которой открываются живописные виды на местные ландшафты. Информационные стенды расскажут о флоре и фауне Борисовщины, а интерактивные объекты позволят глубже понять и почувствовать природу вокруг.

Благодаря близости к «Солдатскому пляжу» посетители тропы могут воспользоваться мангальными зонами и парком. -0-