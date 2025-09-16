Рыбаки в Подмосковье поймали гигантского сома весом 16,5 килограмма

В водах реки Клязьмы, протекающей рядом с подмосковным городом Орехово-Зуево, рыбаки во вторник, 16 сентября, выловили огромного сома, вес которого составил 16,5 килограмма.
— Эмоции, конечно, зашкаливали: и борьба, и радость, и гордость за улов. Но после взвешивания этого речного богатыря рыбаки отпустили обратно в воду. Пусть дальше живет, набирает силу и радует будущих рыбаков, — передает Telegram-канал «Твое Орехово-Зуево».
Профессиональный рыболов из Орехово-Зуева Андрей Кукалев отметил, что поймать сома такого веса в Подмосковье удается очень редко.
— В южных регионах страны сомы значительно крупнее, и там даже рыба массой 50−80 килограммов не будет считаться редкостью. Для Орехово-Зуева же это большая удача, — заявил Кукалев.
Он отметил, что из-за размеров сома его можно отнести к так называемым трофейным экземплярам, передает Regions.ru.
20 августа двое рыбаков из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — поймали гигантского сома длиной 193 сантиметра, что превышает человеческий рост. Вес пойманной рыбы, по оценкам рыбаков, составил около 40 килограммов.