Рыбаки в Подмосковье поймали гигантского сома весом 16,5 килограмма

— Эмоции, конечно, зашкаливали: и борьба, и радость, и гордость за улов. Но после взвешивания этого речного богатыря рыбаки отпустили обратно в воду. Пусть дальше живет, набирает силу и радует будущих рыбаков, — передает Telegram-канал «Твое Орехово-Зуево».