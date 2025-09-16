Путин: в учениях «Запад-2025» участвуют 100 тысяч военных

Владимир Путин сообщил, что мероприятия учений «Запад-2025» проходят на 41 полигоне, в них участвуют 100 тысяч военнослужащих.
«Мероприятие проходит на 41 полигоне, участие принимают 100 тысяч военнослужащих, задействовано около 10 тысяч систем вооружения и техники», — отметил глава государства, когда прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями.
Владимир Путин подчеркнул, что военнослужащие используют современную технику, которую применяют в практической боевой работе. По его словам, к учениям привлекли 333 летательных аппарата и более 247 судов.
При этом, как пишет ТАСС, в учениях «Запад-2025» участвуют воинские контингенты Бангладеша, Индии и Ирана, а также оперативные группы от Буркина-Фасо, Конго и Мали.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Андрей Белоусов доложил Владимиру Путину о ходе учений «Запад-2025».