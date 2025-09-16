В Ростовской области домашний волк искусал восьмилетнего мальчика.

В Ростовской области волк искусал школьника. Об этом сообщает МВД региона.
Беда случилась в городе Гуково, когда компания школьников отправилась в гости к однокласснице. Ребята хотели посмотреть на волка, который жил у нее в вольере. Как только девочка выпустила зверя, тот накинулся на одного из мальчиков и искусал его. С множественными ранами ребенка доставили в больницу. Врачи сообщили о случившемся в полицию.
— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.
