В Ростовской области домашний волк искусал восьмилетнего мальчика.

Беда случилась в городе Гуково, когда компания школьников отправилась в гости к однокласснице. Ребята хотели посмотреть на волка, который жил у нее в вольере. Как только девочка выпустила зверя, тот накинулся на одного из мальчиков и искусал его. С множественными ранами ребенка доставили в больницу. Врачи сообщили о случившемся в полицию.