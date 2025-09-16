Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: массовое применение БПЛА и роботов стало особенностью учений «Запад-2025»

В ходе учений «Запад-2025» военнослужащие также отрабатывали штурмовые действия на различной технике.

Источник: Комсомольская правда

Одной из особенностей проведения российско-белорусских учений «Запад-2025» стало массированное применение беспилотной авиации, а также наземных роботов. Об этом заявляет Министерство обороны РФ.

Как отмечает военной ведомство, в ходе проведения тренировки армий двух стран также использовались наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ. В свою очередь, военнослужащие отрабатывали штурмовые действия на мототехнике, багги, квадроциклах.

«(Отрабатывалась — Прим.ред.) борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции», — передает Минобороны РФ.

Напомним, учения «Запад-2025» на полигоне в Мурино также посетил президент РФ Владимир Путин. Все произошло во вторник, 16 сентября. Во время визита российский лидер, в том числе, осмотрел образцы военной и специальной техники.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше