МО РФ: массовое применение БПЛА и роботов стало особенностью учений «Запад-2025»

Одной из особенностей проведения российско-белорусских учений «Запад-2025» стало массированное применение беспилотной авиации, а также наземных роботов. Об этом заявляет Министерство обороны РФ.
Как отмечает военной ведомство, в ходе проведения тренировки армий двух стран также использовались наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ. В свою очередь, военнослужащие отрабатывали штурмовые действия на мототехнике, багги, квадроциклах.
«(Отрабатывалась — Прим.ред.) борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции», — передает Минобороны РФ.
Напомним, учения «Запад-2025» на полигоне в Мурино также посетил президент РФ Владимир Путин. Все произошло во вторник, 16 сентября. Во время визита российский лидер, в том числе, осмотрел образцы военной и специальной техники.