Названы тренды окрашивания волос наступившей осени

Стилист Кондратьева: оттенки вишни и платины — тренды окрашивания этой осенью.

Источник: Комсомольская правда

Модницам пора записыватьс к парикмахеру, ведь этой осенью в моде яркие цвета и ослепительные оттенки волос. Об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» стилист Яна Кондратьева.

— Один из трендов — вишневый брюнет, он сочетает шоколадную глубину и благородный красный отлив, напоминая спелую вишню или красное дерево. Окрашивание в медно-коричневый также вошло в список трендов. Корни нередко делают чуть темнее — это добавляет глубины и визуально уплотняет объем, — сообщила эксперт.

Для блондинок специалист рекомендовала обратить внимание на платиновые оттенки в ультрахолодной версии. По ее словам, этот цвет делает образ футуристичным и подчеркнуто стильным.

Ранее 360.ru рассказал, что в этом сезоне стоит присмотреться к коричневой гамме. Цвета мокко, жженой карамели, какао, горького шоколада и красного дерева были особенно заметны на подиумах.

Чтобы не перегружать образ, к тяжёлым осенним цветам можно добавлять светлые и чистые оттенки: молочный, светло-голубой, пудрово-розовый, передает RT.