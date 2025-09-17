Космонавт Сергей Прокопьев посетит Нижний Новгород

Задать вопросы может любой желающий 21 сентября в планетарии имени Гречко.
По данным департамента культуры города, тема встречи: работа в космическом пространстве, специфика профессии космонавта и новейшие технологические разработки. Прокопьев поделится своим опытом: расскажет о карьерном пути от военного пилота до космонавта, о повседневной жизни на МКС, об экспедициях и задачах, выполняемых на орбите.
Для желающих посетить мероприятие обязательна предварительная регистрация.
Напомним, Сергей Прокопьев родом из Свердловска (ныне Екатеринбург). До прихода в космонавтику он на протяжении 13 лет проходил службу в рядах ВВС России. За это время он налетал свыше 900 часов, а также совершил 140 парашютных прыжков.
1 февраля 2011 года Прокопьев был принят в отряд космонавтов Роскосмоса в качестве кандидата в космонавты-испытатели. В августе 2012 года ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».
Свой первый космический полет он совершил в период с 6 июня по 20 декабря 2018 года, а второй — с 21 сентября 2022 года по 27 сентября 2023 года. Среди его наград — орден Гагарина, орден «За военные заслуги» и медали «За отличие в военной службе» II и III степеней, «За участие в военном параде в День Победы».