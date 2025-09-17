Космонавт Сергей Прокопьев посетит Нижний Новгород

Свой первый космический полет он совершил в период с 6 июня по 20 декабря 2018 года, а второй — с 21 сентября 2022 года по 27 сентября 2023 года. Среди его наград — орден Гагарина, орден «За военные заслуги» и медали «За отличие в военной службе» II и III степеней, «За участие в военном параде в День Победы».