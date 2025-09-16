Названа порция шоколада, которая может принести пользу здоровью

По словам врача, безопасная норма для взрослого человека — около 25 г темного шоколада в день или 180 г в неделю. Чтобы получить пользу, лучше выбирать шоколад с содержанием какао от 70% и без лишних добавок, например карамели или жирных кремов. Чрезмерное потребление сладостей повышает риск набора веса, а это может спровоцировать гипертонию, диабет и другие заболевания.