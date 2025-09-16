Названа порция шоколада, которая может принести пользу здоровью

Шоколад любят почти все за вкус, аромат и нежную текстуру. Но, как объясняет врач-эндокринолог Маргарита Белоусова, важно не переборщить. Чрезмерное употребление сладкого может привести к лишнему весу и проблемам со здоровьем. Об этом пишет «Газета.Ru».
— С точки зрения физиологии таким привлекательным его делает высокое содержание сахара и жиров в составе. Они активируют «систему вознаграждения» в головном мозге, ответственную за получение приятных эмоций и создание положительных ассоциаций с пищей, — пояснила Белоусова.
По словам врача, безопасная норма для взрослого человека — около 25 г темного шоколада в день или 180 г в неделю. Чтобы получить пользу, лучше выбирать шоколад с содержанием какао от 70% и без лишних добавок, например карамели или жирных кремов. Чрезмерное потребление сладостей повышает риск набора веса, а это может спровоцировать гипертонию, диабет и другие заболевания.
По данным некоторых исследований, немного темного шоколада в день способны оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогать контролировать уровень холестерина, но это не заменяет медикаментозную терапию.