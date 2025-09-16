Появились кадры удара ФАБ-3000 по позициям украинских боевиков

Появились кадры, демонстрирующие применение российской авиацией ФАБ-3000 против позиций 28-й бригады ВСУ, ранее сообщавшей о дефиците боеприпасов. Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».
Кадры демонстрируют населенный пункт Константиновка и идентифицированное строение, которое, как утверждается, служило пунктом временного размещения украинских военнослужащих. После этого происходит мощный взрыв, сопровождающийся столбом пламени и дыма.
По информации канала, целью удара ФАБ-3000, оснащенной универсальным планирующим и корректирующим модулем, стал именно пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее появились кадры мощного взрыва на складе боеприпасов ВСУ под Купянском.