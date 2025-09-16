Снимут отпечатки пальцев и сфотографируют: Для граждан Молдовы меняются условия въезда в Румынию

С 12 октября Румыния введёт систему электронного контроля (EES) на границе стран Шенгенской зоны. При первом въезде в Румынию граждане третьих стран, включая граждан Республики Молдова, будут фотографироваться и проходить процедуру дактилоскопирования.
Дети до 12 лет, а также лица, для которых эта процедура невозможна, будут освобождены от дактилоскопирования. Граждане, пользующиеся исключениями при регистрации в системе EES, должны будут представить подтверждающие документы.
Данные будут храниться в системе в течение 3−5 лет. Первоначально система будет использоваться в нескольких пунктах пропуска, а затем, в течение 170 календарных дней, будет внедрена на всей внешней границе.
