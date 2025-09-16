Законопроект: уклонисты от армии могут избежать уголовной статьи в Беларуси

Так, если уклонист добровольно заявит в орган, который ведет уголовный процесс, о том, что готов исполнить воинскую обязанность, а также встанет на воинский учет, пройдет мероприятия по призыву на воинскую службу и явится на сборы, то от уголовной ответственности его освободят.