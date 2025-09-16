Законопроект: уклонисты от армии могут избежать уголовной статьи в Беларуси

В Беларуси хотят предоставить уклонистам от службы в армии возможность избежать уголовной ответственности. Такой законопроект сейчас обсуждают белорусские депутаты, пишет БелТА.
Если документ будет принят, в Беларуси станет возможным освобождение от уголовной ответственности за уклонение от воинской обязанности.
Так, если уклонист добровольно заявит в орган, который ведет уголовный процесс, о том, что готов исполнить воинскую обязанность, а также встанет на воинский учет, пройдет мероприятия по призыву на воинскую службу и явится на сборы, то от уголовной ответственности его освободят.
Таким образом в Беларуси на законодательном уровне хотят закрепить возможность добровольно призываться на срочную (резервную и военную) службу по мобилизации граждан, которые подозреваются в совершении преступлений против порядка исполнения воинской обязанности.
По словам члена постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Юрия Марецкого, данную норму в законопроект внесли по инициативе Постоянной комиссии по нацбезопасности, а также обусловлены обращениями белорусов.
Еще в Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью.
Тем временем Минобороны заявило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября.