Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Законопроект: уклонисты от армии могут избежать уголовной статьи в Беларуси

В Беларуси обсуждают возможность освобождения уклонистов от уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хотят предоставить уклонистам от службы в армии возможность избежать уголовной ответственности. Такой законопроект сейчас обсуждают белорусские депутаты, пишет БелТА.

Если документ будет принят, в Беларуси станет возможным освобождение от уголовной ответственности за уклонение от воинской обязанности.

Так, если уклонист добровольно заявит в орган, который ведет уголовный процесс, о том, что готов исполнить воинскую обязанность, а также встанет на воинский учет, пройдет мероприятия по призыву на воинскую службу и явится на сборы, то от уголовной ответственности его освободят.

Таким образом в Беларуси на законодательном уровне хотят закрепить возможность добровольно призываться на срочную (резервную и военную) службу по мобилизации граждан, которые подозреваются в совершении преступлений против порядка исполнения воинской обязанности.

По словам члена постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Юрия Марецкого, данную норму в законопроект внесли по инициативе Постоянной комиссии по нацбезопасности, а также обусловлены обращениями белорусов.

Еще в Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью.

Тем временем Минобороны заявило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября.