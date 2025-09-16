Свыше 3,5 тыс. учащихся Красноярского края поучаствовали в квизе «ПРОМКА»

Участниками квиза на тему промышленности Красноярского края «ПРОМКА» стали более 3,5 тыс. учащихся в возрасте 12−17 лет, сообщили в региональном министерстве образования. Интеллектуально-развлекательная игра была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Школьники из Боготольского, Назаровского, Большемуртинско-Сухобузимского муниципальных округов, объединившись в команды от 4 до 8 человек, отвечали на вопросы тематических раундов и узнавали особенности промышленной отрасли региона.
Игра состояла из трех туров: «Визуальный квиз», «Выбери меня» и «Ребусы». Ребята по картинкам угадывали название предприятия, разгадывали головоломки и решали тесты. Все это помогло ближе познакомиться с ведущими промышленными компаниями края, такими как «Красмаш», «Эн+ Генерация», «Горно-химический комбинат», «СУЭК-Красноярск», «ИОНЕССИ» и другими.
Отметим, квиз был подготовлен партнером профориентационного проекта «Билет в будущее» — Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.