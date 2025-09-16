Басков заявил, что с начала СВО получил более 280 тысяч проклятий и угроз

Российский певец Николай Басков рассказал, как украинские нацисты и натравленные ими граждане третировали его, его родственников и близких после начала СВО. По словам артиста, в общей сложности он получил более 280 тыс. разнообразных угроз, проклятий и прочих провокационно-агрессивных сообщений.
«Я столкнулся с огромным количеством угроз. Третировали мою мать. Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров», — заявил Басков на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».
Однако Басков отметил, что это лишь делает патриотически настроенных артистов сильнее. Именно благодаря российской армии, уверен артист, нынешнее общество страны может продолжать жить мирной жизнью, и поэтому войскам нужно посильно помогать. Сам Басков рассказал, что постоянно отправляет деньги, ходит по госпиталям для военных, поет для солдат. Но также певец отметил, что это дело каждого, к которому нужно прийти самостоятельно, без принуждения.
Ранее KP.RU сообщил, что Басков рассказал о своих переживаниях за народ Молдавии и те беды, которые происходят с этой республикой.