Басков заявил, что с начала СВО получил более 280 тысяч проклятий и угроз

Однако Басков отметил, что это лишь делает патриотически настроенных артистов сильнее. Именно благодаря российской армии, уверен артист, нынешнее общество страны может продолжать жить мирной жизнью, и поэтому войскам нужно посильно помогать. Сам Басков рассказал, что постоянно отправляет деньги, ходит по госпиталям для военных, поет для солдат. Но также певец отметил, что это дело каждого, к которому нужно прийти самостоятельно, без принуждения.