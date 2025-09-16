Офтальмолог Сулейманова предупредила о вреде холодных патчей для зрения

Патчи и маски с охлаждающим эффектом могут навредить зрению, особенно если помещать их в морозилку. Об этом сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» специалист офтальмологического центра Хадижат Сулейманова.
— Локальное воздействие холода вызывает сужение сосудов век и запускает симпатическую реакцию, которая может кратковременно менять глазной кровотоку. У пациентов с сосудистыми нарушениями, мигренями или глаукомой охлаждение способно ухудшать питание сетчатки и зрительного нерва, снижая чувствительность поля зрения, — объяснила врач.
По ее словам, дополнительный риск создают ментол, ароматизаторы и консерванты в косметических продуктах: они могут провоцировать раздражение или аллергический дерматит век.
На четкость зрения могут влиять даже десерты, передает RT. Размытость появляется через полчаса — час после употребления быстрых углеводов. Ночью эффект усиливается при позднем ужине.
Ранее 360.ru сообщил, что аэрозоли могут повреждать материал линз и вызывать раздражение глаз. При попадании спрея или лака на линзы их следует снять.