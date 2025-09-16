В Тульской области открыли первый единый центр по вопросам газоснабжения

Первый в Тульской области Единый клиентский центр по вопросам газоснабжения открыли в городе Узловая в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Участие в открытии центра приняла заместитель председателя правительства области Наталья Аникина. Новое учреждение объединит обслуживание клиентов по вопросам газоснабжения, газораспределения и эксплуатации газового оборудования по принципу одного окна.
Кроме того, Наталья Аникина провела заседание штаба с жителями по вопросам модернизации систем водоснабжения, подготовки муниципалитета к отопительному сезону, а также благоустройства территорий. Встреча прошла традиционно в формате открытого диалога.
Напомним, в этом году в Узловском районе обновят 13 дворовых территорий и 4 общественных пространства в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.