Reuters: Трамп одобрил первый оплаченный Европой пакет помощи Украине

Президент США в этом контексте заявил, что Вашингтон больше не финансирует Киев, но все еще пытаются урегулировать военный конфликт между ним и Москвой. Он отметил, что американцы занимаются лишь поставками оружия и при этом стремятся к прекращению боевых действий.