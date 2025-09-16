Reuters: Трамп одобрил первый оплаченный Европой пакет помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения. Это первое использование механизма, разработанного американцами и европейцами для поставок оружия украинской армии из запасов США за счет средств стран НАТО.
— Первые пакеты помощи США в виде оружия для Украины были одобрены администрацией Трампа и вскоре могут быть отправлены, — говорится в материале.
Президент США в этом контексте заявил, что Вашингтон больше не финансирует Киев, но все еще пытаются урегулировать военный конфликт между ним и Москвой. Он отметил, что американцы занимаются лишь поставками оружия и при этом стремятся к прекращению боевых действий.
По словам главы государства, боевые действия между Москвой и Киевом оказались крупным межличностным конфликтом президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.