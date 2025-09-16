Наши офицеры всегда рядом с бойцами, пока украинские командиры сидят в тылу

— Тут, на фронте, нужны практики. И то, что ты, условно, читал «Доктора Живаго», не делает тебя лучше остального рядового состава. Тут ценят людей по их реальным делам. Тут очень быстро становится понятно, кто чего стоит на самом деле, — рассуждает «Грешник». — И еще я говорю всем: не романтизируйте войну. Мы выполняем тяжелую и страшную работу. Но мы будем ее выполнять и дальше, потому что должны. Мы не испытываем ничего, кроме сожаления, когда видим страдания мирных людей. И даже когда убиваем обычных «бусифицированных» солдат противника. Я уверен, что большую часть идейных нацистов мы уничтожили. А идейный костяк руководства этих самых националистов, я уверен, делает то же самое, что делал на протяжении всей своей бесславной истории: зарабатывает деньги на крови простых украинцев. Пример тому — комбат так называемых «Волков да Винчи» по прозвищу «Побрякушка». Человек покупает себе очень дорогие часы, модные новые авто, но на линии боевого соприкосновения не появляется.