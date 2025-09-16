С «Грешником», бойцом 268-го самоходно-артиллерийского полка группировки войск «Центр», мы знакомы давно. Правда, заочно — коллектив «Вечерней Москвы» не раз оказывал гуманитарную помощь его подразделению. В этот раз нам удалось пообщаться лично.
Встретиться получилось в Донецке, куда «Грешник» прибыл для короткого отдыха после очередного боевого задания — его полк активно работает на покровском направлении. Интеллигентный мужчина в очках скорее пришелся бы ко двору в университетской аудитории, чем в блиндаже. Однако уже три года он добровольно воюет, выполняя тяжелую, страшную, но нужную солдатскую работу. Позывной свой, кстати, он взял как отсылку к знаменитой поэме «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете.
Судьба у «Грешника» необычная: большую часть своей сознательной жизни он прожил на Украине. И уехал из страны, когда увидел, что к власти в ней пришли самые настоящие нацисты, а по улицам Киева зашагали толпы людей с портретами палачей и убийц на плакатах.
— Мой отец работал на Крайнем Севере, потом ему дали должность на юге Украины. Там я вырос, поехал учиться в Харьковский национальный университет. Ну, а потом переехал в Киев, — рассказал «Грешник». — Я жил там до 2014 года, когда началось майданное безумие. Тогда все нормальные люди либо уезжали с Украины, либо, как самые отважные, уходили в подполье и вели подрывную деятельность против незаконного террористического правительства. А сейчас я живу на Урале и перевез туда семью.
Он помнит, как начало рушиться государство под названием Украина. Пришедшая к власти хунта, свергнувшая хорошего ли, плохого, но по крайней мере легитимного президента, подводила некогда одну из богатейших республик СССР к краю пропасти.
— Все это начинается с мелочей — с попрания низовых государственных институций, — говорит «Грешник». — Я своими глазами видел, как государство переходит сначала в состояние failing state (с английского — «распадающееся государство». — «ВМ»), а потом и в состояние failed state (с английского — «распавшееся» или «провалившееся государство». — «ВМ»), когда оно не может защитить ни граждан, ни себя.
На фронт «Грешник» пошел добровольно, подписав контракт с Минобороны. Потому что понимал, что нельзя допустить разрастания метастаз нацизма на планете.
— На СВО пытался уйти три раза. Первый раз, когда началась мобилизация в сентябре — октябре 2022 года, — вспоминает боец. — К сожалению, тогда меня не взяли — я получил гражданство РФ в 32 года, у меня был военный билет, но моя военно-учетная специальность, геодезист-топограф, была не востребована. Потом я пытался уйти добровольцем — не взяли из-за проблем со здоровьем. Но с третьего раза все получилось.
На фронте пришлось непросто. Он пережил и гибель близких друзей, сам был ранен и несколько месяцев лечился в госпитале на «Большой земле». Но силы духа боец не потерял.
— Тут, на фронте, нужны практики. И то, что ты, условно, читал «Доктора Живаго», не делает тебя лучше остального рядового состава. Тут ценят людей по их реальным делам. Тут очень быстро становится понятно, кто чего стоит на самом деле, — рассуждает «Грешник». — И еще я говорю всем: не романтизируйте войну. Мы выполняем тяжелую и страшную работу. Но мы будем ее выполнять и дальше, потому что должны. Мы не испытываем ничего, кроме сожаления, когда видим страдания мирных людей. И даже когда убиваем обычных «бусифицированных» солдат противника. Я уверен, что большую часть идейных нацистов мы уничтожили. А идейный костяк руководства этих самых националистов, я уверен, делает то же самое, что делал на протяжении всей своей бесславной истории: зарабатывает деньги на крови простых украинцев. Пример тому — комбат так называемых «Волков да Винчи» по прозвищу «Побрякушка». Человек покупает себе очень дорогие часы, модные новые авто, но на линии боевого соприкосновения не появляется.
Он приводит в пример наших офицеров, в частности собственного командира дивизиона, который разделяет все тяготы военных будней со своими бойцами.
— Он постоянно находится «на передке», рядом с солдатами, сидит вместе с нами под артобстрелами и ударами дронов. Чувствуете разницу? — рассказывает «Грешник». — Поэтому я говорю украинцам: «Сдавайтесь! Не слушайте ваш “телемарафон”. Это не унизительно, не обидно, и как нация вы не перестанете существовать. Это чушь, идиотизм и самая нелепая вражеская пропаганда. Мы не хотим, чтобы вы умирали. Но если придется, то продолжим делать свою тяжелую работу. И делать ее будем хорошо — это я вам обещаю.