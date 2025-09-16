На Алтае с помощью мобильных комплексов обследовали более 50 тысяч человек

Более 50 тыс. жителей Алтайского края обследовали в этом году с помощью передвижных мобильных комплексов в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Выезды помогли выявить более 1250 подозрений на онкозаболевания и 40 — на туберкулез. Все результаты обследований отправлены в поликлиники по месту жительства и в специализированные медучреждения: Алтайский краевой онкологический диспансер и Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер.
По словам главного врача краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяны Репкиной, выездная работа — одно из приоритетных направлений работы организации. В ближайшее время передвижные флюорографы приедут в Шелаболихинский и Целинный районы, а маммографы — в Шипуновский и Курьинский. Также в селе Табуны до 19 сентября организован прием пациентов урологического профиля.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.