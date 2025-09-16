Для учащихся школ Татарстана запустят игровой курс по ПДД

Курс пройдет в формате интерактивной интеллектуальной игры, которая позволит детям закрепить знания безопасного поведения на дорогах. Проект уже стал традиционным, за пять лет успешной реализации в нем приняли участие более 10 тыс. учащихся школ Казани. В этом году география проекта расширится — свои знания проверят более 2,5 тыс. ребят из Казани, а также Верхнеуслонского, Высокогорского, Лаишевского, Пестречинского и Рыбно-Слободского муниципальных районов.