Для учащихся школ Татарстана запустят игровой курс по ПДД

Масштабный информационно-игровой курс по правилам безопасного поведения на дороге #ЗнаюсоблюдаюПДД проведут для учащихся 5−6 классов Республики Татарстан. Занятия организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Курс пройдет в формате интерактивной интеллектуальной игры, которая позволит детям закрепить знания безопасного поведения на дорогах. Проект уже стал традиционным, за пять лет успешной реализации в нем приняли участие более 10 тыс. учащихся школ Казани. В этом году география проекта расширится — свои знания проверят более 2,5 тыс. ребят из Казани, а также Верхнеуслонского, Высокогорского, Лаишевского, Пестречинского и Рыбно-Слободского муниципальных районов.
Занятия будут проводиться непосредственно на территории школ, что обеспечит максимальный охват и удобство для участников. Игровой формат включает в себя викторины, решение ситуационных задач и командные обсуждения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.