Директор музея Победы на Поклонной горе: с Беларусью у нас самое тесное сотрудничество

Александр Школьник отметил, что у музея налажены очень хорошие контакты с Беларусью. «Наши дружественные музеи предоставляют нам реликвии, связанные с героями Великой Отечественной войны. Увидеть их можно в интерактивном формате. Можно также узнать о судьбе людей, которые связаны с определенными раритетами. Еще одна экспозиция — “Подвиг народа” — была создана к 75-летию Победы. Она рассказывает о том, как и чем жила воюющая страна. Мы с вами в школе изучали всегда Великую Отечественную в контексте битв, сражений, полководцев и героев. Нас было 197 миллионов граждан, и то, что происходило в тылу, то, что происходило в оккупации, тоже очень важно. Промышленность, культура, медицина и так далее. Это все представлено на этой большой экспозиции».