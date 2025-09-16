Директор музея Победы на Поклонной горе: с Беларусью у нас самое тесное сотрудничество

16 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор музея Победы на Поклонной горе в Москве Александр Школьник рассказал о проектах и уникальных экспозициях, которые были созданы совместно с музеями Беларуси.
По словам генерального директора, одна из последних экспозиций музея — «Путь к Победе» — была создана к 80-летию Победы. Она занимает 4,5 тыс. кв.м. «Уникальность этой экспозиции в том, что в ней появились шесть необычных диорам, посвященных основным сражениям Великой Отечественной. Мы их оживили с помощью кино. Это была очень большая коллаборация с сотней музеев. Беларусь также участвовала в этой экспозиции», — рассказа он.
Александр Школьник отметил, что у музея налажены очень хорошие контакты с Беларусью. «Наши дружественные музеи предоставляют нам реликвии, связанные с героями Великой Отечественной войны. Увидеть их можно в интерактивном формате. Можно также узнать о судьбе людей, которые связаны с определенными раритетами. Еще одна экспозиция — “Подвиг народа” — была создана к 75-летию Победы. Она рассказывает о том, как и чем жила воюющая страна. Мы с вами в школе изучали всегда Великую Отечественную в контексте битв, сражений, полководцев и героев. Нас было 197 миллионов граждан, и то, что происходило в тылу, то, что происходило в оккупации, тоже очень важно. Промышленность, культура, медицина и так далее. Это все представлено на этой большой экспозиции».
По словам Александра Школьника, музей Победы постарался объединить вокруг себя всех музейных работников, которые сохраняют память о Великой Отечественной. Речь не только о российских сотрудниках, участвуют также представители Беларуси и других стран. «В международном проекте “Территория Победы” принимает участие порядка 300 музеев. Мы постоянно вместе что-то организовываем, начиная с флешмобов и заканчивая кинофестивалями. Музеи между собой тоже начинают общаться, обмениваться выставками, создаются совместные проекты».
Еще одна масштабная программа связана с детьми и подростками, которые в своих школьных музеях сохраняют память о Великой Отечественной. «В программе “Школьный музей Победы” участвуют 2,5 тыс. школ, в том числе из Беларуси», — дополнил генеральный директор музея Победы.
В рамках проекта «Лица Победы» сотрудники музея собирают истории, семейные легенды про все поколения военных лет. «Мы благодаря этому проекту превратились в своего рода народный музей, когда люди не один раз приходят к нам, а делают это каждый год. К примеру, на день рождения своих бабушек, дедушек, которые находились в тылу, на фронте, в оккупации, в партизанах. Мы собрали более миллиона таких историй, среди них есть и те, что относятся к Беларуси. Но миллион — это мало. Нас было 197 миллионов, из них 34,5 миллиона человек за все 4 года Великой Отечественной войны ушли защищать Родину. Остальные тоже приближали Победу».
Александр Школьник акцентировал внимание и на инициативе Алексея Талая. Благодаря проекту «Живая память поколений» первые два памятника были установлены в Минске и в Бресте, а третий совсем недавно появился на Поклонной горе в Москве. «Алексей Талай рассказал нам о том, что в Беларуси установили памятники, собрав старые советские монеты и переплавив их. Предложил сделать такой и в России — в Москве на Поклонной горе. Сто с лишним музеев по всей стране установили колбы, в которые люди сбрасывали советские монеты, мы насобирали их несколько тонн, потом привезли сюда. И появилась на Поклонной горе скульптура. Вот такие иногда коллаборации бывают, когда всем миром мы делаем важные, интересные дела».
В год 80-летия освобождения Беларуси в музее Победы также экспонировалась выставка Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. «Среди стран СНГ с Беларусью у нас самое тесное сотрудничество», — отметил гендиректор музея Победы.
Александр Школьник встретился с участниками международного медиатура журналистов информагентств стран СНГ «Дорогами Победы» 16 сентября. Москва стала первым из пяти городов, которые посетят представители СМИ в рамках медиатура.
Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Беларуси и информагентства БЕЛТА. -0-
Фото Андрея Синявского.