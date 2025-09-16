Ричмонд
Мужчина за год обворовал соседа на 16 миллионов рублей и потратил их на стриптиз

Житель США Джеффри Льюис обокрал своего 78-летнего пожилого соседа с проблемами со слухом и зрением на 200 тысяч долларов (16,6 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Он пользовался кредитной картой мужчины около года и тратил деньги на походы в стриптиз-клубы, а также покупку брендовой одежды и ювелирных украшений.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что пенсионер выписал Льюису чек на 78 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей — прим. «ВМ») на ремонт, но тот так и не начал работу. Мужчина отказался признавать вину в случившемся, передает Fox 2.

27 августа стало известно, что в Амурской области мужчина украл чугунные батареи из дома женщины, которая осенью разрешила ему бесплатно пожить. Он демонтировал все батареи, а затем разбил их на секции для удобства транспортировки и последующей сдачи на металлолом. Мазановский районный суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

8 июля в ГУ МВД России по Москве сообщили, что женщина, которая работала уборщицей у москвички, украла из ее квартиры банковскую карту, брендовые сумки, обувь и ювелирные украшения на сумму свыше 400 тысяч рублей.