Мужчина за год обворовал соседа на 16 миллионов рублей и потратил их на стриптиз

27 августа стало известно, что в Амурской области мужчина украл чугунные батареи из дома женщины, которая осенью разрешила ему бесплатно пожить. Он демонтировал все батареи, а затем разбил их на секции для удобства транспортировки и последующей сдачи на металлолом. Мазановский районный суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.