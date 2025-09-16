Педагог из российского региона удивился заявлению о зарплате в 90 тысяч рублей

Учитель алгебры и геометрии из краснодарской гимназии опроверг заявление и.о. директора городского департамента образования Елены Ильченко о зарплатах педагогов в 90 тысяч рублей.
Преподаватель с 13-летним стажем, работающий на две ставки (36 часов в неделю), сообщил, что его максимальный доход составляет 67−68 тысяч рублей, пишет «Газета.RU».
Педагог подробно описал свою нагрузку: преподавание математики в восьмых, десятых и одиннадцатых классах, обязанности классного руководителя, ведение сайта образовательного учреждения и внеурочную деятельность, которая не включается в основную ставку. «Я каждый день прихожу в школу к восьми утра и покидаю здание около семи-восьми вечера», — отметил он.
Учитель подчеркнул, что не представляет, каким образом можно достичь зарплаты в 90 тысяч рублей, назвав эту сумму «нереальным числом». По его словам, многие коллеги вынуждены подрабатывать репетиторством для поддержания финансового благополучия.
