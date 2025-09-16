Педагог из российского региона удивился заявлению о зарплате в 90 тысяч рублей

Педагог подробно описал свою нагрузку: преподавание математики в восьмых, десятых и одиннадцатых классах, обязанности классного руководителя, ведение сайта образовательного учреждения и внеурочную деятельность, которая не включается в основную ставку. «Я каждый день прихожу в школу к восьми утра и покидаю здание около семи-восьми вечера», — отметил он.