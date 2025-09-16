Два дня продолжаются поиски пропавшей 35-летней жительницы Уфы

Как сообщают волонтеры, 15 сентября женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 180 сантиметров, у нее худощавое телосложение, каштановые волосы и серо-зеленые глаза. Во что была одета — неизвестно.