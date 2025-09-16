Два дня продолжаются поиски пропавшей 35-летней жительницы Уфы

Уже два дня идут поиски 35-летней уфимки Екатерины Малины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, 15 сентября женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 180 сантиметров, у нее худощавое телосложение, каштановые волосы и серо-зеленые глаза. Во что была одета — неизвестно.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
