В Госдуме назвали условие, при котором Пугачеву лишат звания народной артистки

Депутат также отметил важность общественной реакции на подобные случаи. По его словам, сбор подписей отражает позицию общества и может повлиять на мнение тех, кто остается в сомнениях. Шолохов подчеркнул, что общество должно выражать свою позицию в отношении публичных персон, особенно если речь идет о людях, которые дистанцировались от страны. Политик добавил, что с моральной точки зрения считает Пугачеву «бывшей гражданкой России».