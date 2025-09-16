Мюонные сканеры приспособили для наблюдений за подводными тоннелями

«Для работы этого подхода не нужны сложные инструменты и математические модели — он работает и при небольшом количестве входных данных, что было подтверждено в рамках нашего исследования. Также его можно применять для отслеживания появления потенциально опасных подводных пустот и полостей, возникающих, в частности, при прорыве труб. Порождаемые ими потоки воды размывают грунт под тоннелями, что создает угрозу их обвала», — заявил доцент Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Сюй Цзиньсян, чьи слова приводит пресс-служба AIP.