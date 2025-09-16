В Керчи участника СВО вместе с супругой выгнали из ресторана из-за военной формы

Отмечается, что супружеская пара пришла в ресторан на набережной, чтобы отметить День города в минувшие выходные. Однако сотрудники заведения попросили их покинуть помещение, объясняя это тем, что мэрия Керчи якобы запретила пускать в рестораны людей в военной форме.