В Керчи участника СВО вместе с супругой выгнали из ресторана из-за военной формы

В Керчи участника специальной военной операции вместе с супругой выгнали из ресторана из-за военной формы мужчины. Об этом сообщает «КП-Крым».
Отмечается, что супружеская пара пришла в ресторан на набережной, чтобы отметить День города в минувшие выходные. Однако сотрудники заведения попросили их покинуть помещение, объясняя это тем, что мэрия Керчи якобы запретила пускать в рестораны людей в военной форме.
После этого участник СВО обратился в полицию, которые обратили внимание на инцидент. Хозяин ресторана, который также узнал о ситуации, принес извинения военнослужащему. Он также пояснил, что работники заведения самостоятельно приняли решение, руководствуясь собственными предпочтениями.
Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье оштрафовали хозяйку кофейни, которая выгнала участника СВО из заведения.