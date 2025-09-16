Отряд из Красноярска победил в одном из этапов финала игры «Зарница 2.0»

Летом команда заняла первое место в специальной категории для студентов профессиональных образовательных организаций на окружном этапе игры. В финале красноярцы вошли в состав взвода «Ахтуба 2» вместе с отрядами из Кузбасса и Алтайского края. По итогам испытаний они победили в этапе «Комбинированный марш» специальной возрастной категории, заняли первое место в финальном бою, второе — в состязании медиков и третье — в соревнованиях политруков. Всего в игре, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 400 молодых людей.