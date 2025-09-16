Отряд из Красноярска победил в одном из этапов финала игры «Зарница 2.0»

Команда «АК-БАРС» из Красноярска стала победителем в одном из этапов финала игры «Зарница 2.0», который прошел в Волгограде в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Летом команда заняла первое место в специальной категории для студентов профессиональных образовательных организаций на окружном этапе игры. В финале красноярцы вошли в состав взвода «Ахтуба 2» вместе с отрядами из Кузбасса и Алтайского края. По итогам испытаний они победили в этапе «Комбинированный марш» специальной возрастной категории, заняли первое место в финальном бою, второе — в состязании медиков и третье — в соревнованиях политруков. Всего в игре, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 400 молодых людей.
«Все было максимально приближено к реальным боевым действиям. Программа была очень насыщенной и сложной. Было напряженно и физически, и морально. В общекомандном зачете среди 24 сильнейших коллективов страны мы заняли 7 место. Это очень достойный результат, учитывая высочайший уровень конкуренции», — рассказал наставник команды Владимир Карцан.
Отметим, финал игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории проходит с 15 по 22 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.