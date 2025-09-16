В Челябинской области пройдет международный фестиваль духовной музыки

Мероприятие состоится в регионе уже в девятый раз. Официальное открытие фестиваля пройдет 18 сентября в Челябинске. В зале органной и камерной музыки «Родина» выступит муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», а также пройдет мастер-класс заслуженного деятеля культуры и искусства Нижнего Новгорода Ивана Стольникова. В этот же день во Дворце культуры «Металлург» в Аше зрители услышат Архиерейский мужской хор Казанской Епархии.