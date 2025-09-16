В Челябинской области пройдет международный фестиваль духовной музыки

Международный фестиваль духовной музыки пройдет с 18 по 21 сентября в Челябинской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.
Мероприятие состоится в регионе уже в девятый раз. Официальное открытие фестиваля пройдет 18 сентября в Челябинске. В зале органной и камерной музыки «Родина» выступит муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», а также пройдет мастер-класс заслуженного деятеля культуры и искусства Нижнего Новгорода Ивана Стольникова. В этот же день во Дворце культуры «Металлург» в Аше зрители услышат Архиерейский мужской хор Казанской Епархии.
Во второй день фестиваля запланирована насыщенная программа. В 14:00 в храме Иоанна Предтечи и Иконы Казанской Богоматери в Катав-Ивановске состоится концерт Архиерейского мужского хора Казанской Епархии, а в 18:00 выступления начнутся в Народном доме города Кыштыма.
Мероприятия третьего дня организуют в Миассе, Троицке, Коркине и селе Долгодеревенском. Закрытие фестиваля состоится в храме Рождества Христова в Кыштыме.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.