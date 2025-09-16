В Беларуси планируют усилить защиту прав заемщиков

В данном законопроекте вносятся похожие ограничения в части предоставления займов между физическими лицами. «Так, проценты по займам сроком до одного года будут ограничены половиной размера займа. Если же заем выдается на срок более 1 года, сумма процентов не может превышать сумму займа. Общая сумма неустойки (штрафа, пеней) не должна превышать половину суммы займа», — пояснил депутат.