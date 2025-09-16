16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усилить защиту прав заемщиков. Это предусмотрено проектом закона «Об изменении законов по вопросам предоставления займов», который был рассмотрен депутатами во втором чтении. Подробнее о законопроекте рассказал журналистам член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Депутатами Палаты представителей во втором чтении был принят закон “Об изменении законов по вопросам предоставления займов”. Данный законопроект направлен на усиление защищенности, личной защищенности наших граждан», — сказал Алексей Райко.
Депутаты ратифицировали законопроект об уравнивании электоральных прав граждан Беларуси и России.
Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о защите граждан от незаконного зарубежного преследования Законопроект по вопросам энергосбережения принят в первом чтении.
Так, предусматривается, что предметом залога не может быть единственное жилое помещение — жилой дом, квартира либо доля в совместном домовладении. Депутат заметил, что на это обращал внимание глава государства в ходе совещания по банковской сфере.
Устанавливается запрет на предоставление займов между физическими лицами в иностранной валюте, за исключением близких родственников. Эта норма направлена на усиление роли белорусской валюты.
Кроме этого, законопроектом предусмотрен запрет на предоставление займов организациями и микрофинансовыми организациями, которые не зарегистрированы в установленном порядке, физическим лицам.
Алексей Райко напомнил, что буквально в начале этого года был принят закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме». Он закрепил предельный размер суммы процентов по договору потребительского микрозайма, а также установил ограничение общей суммы неустойки (штрафа, пеней), процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в случае неисполнения договора потребительского микрозайма или договора залога.
В данном законопроекте вносятся похожие ограничения в части предоставления займов между физическими лицами. «Так, проценты по займам сроком до одного года будут ограничены половиной размера займа. Если же заем выдается на срок более 1 года, сумма процентов не может превышать сумму займа. Общая сумма неустойки (штрафа, пеней) не должна превышать половину суммы займа», — пояснил депутат.
По его словам, предполагается, что при продлении договоров займа, которые заключены до момента вступления закона в силу, они должны быть приведены в соответствие с действующим законодательством. -0-
Фото Николая Петрова.