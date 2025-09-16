Швея из Свердловской области стала призером конкурса «Лучший по профессии»

«Сегодня в нашем регионе тысячи предприятий занимаются производством изделий из ткани. И профессионализм наших мастеров говорит о большом кадровом и технологическом потенциале Среднего Урала. Сегодня профессионалы своего дела не просто придумывают интересные модели и хорошо шьют, но и успешно работают на высокотехнологичном оборудовании с программным обеспечением», — рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.