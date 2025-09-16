Швея из Свердловской области стала призером конкурса «Лучший по профессии»

Жительница Первоуральска Свердловской области заняла второе место на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея», который прошел в Нижнем Новгороде 11−12 сентября. Конкурс был организован в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Елена Кузеванова (ИП Кузеванова) получила право представлять область после победы в региональном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучшая швея».
«Для меня швейное производство — это образ жизни. И этот конкурс — возможность показать, чему я научилась за свою жизнь, а также познакомиться с интересными людьми и научиться чему-то новому», — отметила Елена.
Всего за победу боролись 19 сильнейших участниц страны. Каждая прошла тестирование, включающее вопросы по устройству оборудования, умению устранять неисправности, технологии производства швейных изделий. В практическом задании финалисткам необходимо было за ограниченное время выполнить сложные технологические операции по обработке карманов разных видов.
«Сегодня в нашем регионе тысячи предприятий занимаются производством изделий из ткани. И профессионализм наших мастеров говорит о большом кадровом и технологическом потенциале Среднего Урала. Сегодня профессионалы своего дела не просто придумывают интересные модели и хорошо шьют, но и успешно работают на высокотехнологичном оборудовании с программным обеспечением», — рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.
Лучшие швеи по итогам конкурса получат денежные призы: за первое место — 1 млн рублей, второе — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей состоится в декабре в Москве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.