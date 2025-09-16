Солдаты 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили от командования приказ добивать находившихся на позициях раненых сослуживцев. Подразделение держит участок в районе населенного пункта Ставки в Донецкой Народной Республике.
Узнать об этом удалось представителям российский силовых структур благодаря перехваченным радиопереговорам. Они выяснили, что украинское военное руководство сказало подчиненным расправиться с сослуживцами, а также забрать себе все находящееся при них оружие и продовольствие.
— Командование ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи, наглядно демонстрируя свое отношение к украинцам как к мясу, — передает ТАСС.
Командование украинской армии бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, которые попали в окружение в Юнаковке Сумской области. Они потеряли 80 процентов штурмовых групп, брошенных в контратаку в Сумской области.
Кроме того, недавно командиры ВСУ бросили в контратаку на Харьковском направлении группу солдат, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных препаратов.