В Петербурге в несколько раз увеличили скорость 3D-печати металлических изделий

«Ученые Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (ИЛИСТ СПбГМТУ) разработали инновационную установку для прямого лазерного выращивания (ПЛВ), способную производить 7,5 кг металлических изделий в час. Новая установка демонстрирует рекордную для подобных технологий производительность, превосходя предыдущие показатели более чем в семь раз. До недавнего времени средняя скорость составляла около 1 кг в час, а к концу 2024 года удалось достичь 2−2,5 кг в час», — рассказали в вузе.