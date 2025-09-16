Казаки проверили работу пункта наблюдения за БПЛА в Ростове

В Ростове казаки осмотрели пункт наблюдения за БПЛА. Об этом говорится на сайте Всевеликого войска Донского.
Заместитель атамана — начальник штаба Ростовского округа, казачий полковник Геннадий Момот проверил работоспособность средств связи, специального оборудования, внутренний порядок.
Командир казачьей дружины Мясниковского района хорунжий Андрей Веселов доложил про специальные обязанности и алгоритм действий дежурного расчета в той или иной ситуации.
В итоге проверяющие пришли к выводу, что пункт воздушного наблюдения несет дежурство в установленном порядке и готов к действиям по предназначению.
