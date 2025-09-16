Ричмонд
В Ишиме впервые прошла выездная конференция детских врачей

Педиатры, узкие специалисты и фельдшеры обсудили вопросы оказания медпомощи юным пациентам.

Источник: Национальные проекты России

Выездная конференция детских врачей впервые прошла в Ишиме Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В детской поликлинике областной больницы № 4 собрались несколько десятков участников. Врачи-педиатры, узкие специалисты и фельдшеры обсудили важные вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи детям. Также специалисты из Тюмени провели мастер-классы для участников мероприятия.

«Эта конференция стала первой подобной акцией в истории города. Уверен, что она будет полезна как медицинскому обществу, так и нашим пациентам», — отметил главный врач больницы Александр Синельников.

Конференция была приурочена к Всемирному дню безопасности пациентов, отмечаемому 17 сентября, поэтому организаторы решили привлечь внимание не только медиков, общественности, но и самих пациентов. Заранее коллектив местных врачей-педиатров провел предварительную работу, выбрав самых остро нуждающихся детей для консультаций. Это позволило обеспечить коррекцию лечения детям непосредственно в Ишиме, избавляя родителей от необходимости поездки в Тюмень.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.