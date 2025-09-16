В Кузбассе благоустроили более 100 общественных пространств

Благоустройство 105 общественных пространств завершили в Кузбассе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», что составляет 72% от плана на этот год. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” обновляем 123 общественные территории и 23 двора. 105 объектов готовы, остальные закончим до 1 октября. Мы вдыхаем вторую жизнь в привычные места прогулок в городах и поселках», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
В Кемерове в этом году обновляют 11 общественных пространств и 4 пешеходных тротуара. В Ленинском районе уже заасфальтировали аллею вдоль школ № 93 и 94, а в сквере у суда на проспекте Химиков установили современную игровую площадку и детский спортивный комплекс. В Кировском районе благоустроили сквер у Дома культуры имени 50-летия Октября, также в сквере на улице 40 лет Октября появились новые лавочки и урны.
В Ленинске-Кузнецком обновили сквер у часовни «Всех скорбящих Радость», а в Гурьевске — спортивную площадку на улице Кирова. В Юрге возле клуба «Строитель» сделали асфальтированные дорожки, установили парковые скамейки и фонари. В парке «Тополек» и на территории стадиона «Луч» в поселке городского типа Яя появились садово-парковые диваны и урны. Также продолжаются работы в Новокузнецке, там отремонтируют 14 тротуаров и сквер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.