В Кузбассе благоустроили более 100 общественных пространств

В Кемерове в этом году обновляют 11 общественных пространств и 4 пешеходных тротуара. В Ленинском районе уже заасфальтировали аллею вдоль школ № 93 и 94, а в сквере у суда на проспекте Химиков установили современную игровую площадку и детский спортивный комплекс. В Кировском районе благоустроили сквер у Дома культуры имени 50-летия Октября, также в сквере на улице 40 лет Октября появились новые лавочки и урны.