«Подняли на крышу на жестких носилках». Часть обшивки дома травмировала строителя-альпиниста, заблокированного на высоте в Гомеле

В Гомеле при работе на высоте пострадал строитель-альпинист. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло в областном центре 16 сентября. Спасателей вызвали из-за пострадавшего строителя-альпиниста, получившего травму, работая на высоте.
На месте выяснилось, что мужчина, который проводил строительно-монтажные работы, получил травму и оказался «заблокирован» на высоте. Так, на строителя упала часть обшивки дома, он получил травму и застрял на балконе.
Сотрудники МЧС сначала на жестких носилках, используя альпинистское снаряжение, подняли пострадавшего с балкона на крышу здания. А затем спустили со здания и передали медикам скорой помощи.
— Пострадавший госпитализирован, — прокомментировали в МЧС.
