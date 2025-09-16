В Москве пройдёт двухдневный рейд по такси и каршерингу

В столице с 17 по 18 сентября подразделения столичной Госавтоинспекции (ГАИ) проведут рейд. Мероприятие, как сообщила пресс-служба ГАИ, направлено на повышение безопасности дорожного движения таксомоторных перевозок и автомобилей краткосрочной аренды.