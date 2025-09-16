Гинеколог Гусев: постоянный стресс может блокировать овуляцию

Эмоциональное состояние женщины напрямую влияет на ее репродуктивное здоровье. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» гинеколог-эндокринолог Дмитрий Гусев.
— У женщин хронический стресс напрямую влияет на гормональный фон и работу яичников. Сначала может сохраняться регулярность цикла, но без овуляции. При длительном стрессе организм может блокировать овуляцию, что нередко приводит к формированию функциональных кист, — сказал доктор.
Медик уточнил, что со временем цикл становится редким, а в крайних случаях полностью прекращается. В подобных случаях врач рекомендовал прибегать к помощи психотерапии и практикам релаксации.
Ранее 360.ru сообщил, что интенсивные физические нагрузки при недостаточном питании и нарушения сна также могут негативно сказаться на менструальном цикле.
Женщинам до 40 лет нужно ежегодно нужно посещать гинеколога и маммолога, а также делать УЗИ органов малого таза, напоминает телеканал «Царьград».