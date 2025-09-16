Экономист Зубец заявил, что россияне уже прошли пик материального благополучия

Платежеспособность граждан России начала снижаться, а пик их материального благополучия был пройден еще в конце 2024-го — начале 2025 года. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
По словам эксперта, при оценке этого параметра учитывается не размер зарплат, а то, как свои доходы оценивают сами россияне. Он отметил, что в последнее время граждане считают, что денег им перестало хватить. Специалист объяснил, что это связано с ростом платежей по жилищно-коммунальному хозяйству и скачком цен на разнообразные товары, в том числе на лекарства.
— То есть, мы достигли пика реальной платежеспособности населения и начали спускаться, — передает слова Зубца радиостанция «Говорит Москва».
Президент России Владимир Путин заявил, что меры правительства по снижению инфляции в стране предоставляют результат — рост потребительских цен снизился на 0,7 процента. Кроме того, глава государства заявил, что уровень ВВП в стране за последние семь месяцев вырос на 1,1 процента — в июле он увеличился на 0,4 процента в годовом выражении.