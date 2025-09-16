Экономист Зубец заявил, что россияне уже прошли пик материального благополучия

По словам эксперта, при оценке этого параметра учитывается не размер зарплат, а то, как свои доходы оценивают сами россияне. Он отметил, что в последнее время граждане считают, что денег им перестало хватить. Специалист объяснил, что это связано с ростом платежей по жилищно-коммунальному хозяйству и скачком цен на разнообразные товары, в том числе на лекарства.