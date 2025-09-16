«Много вопросов»: диетолог оценила экстремальный способ похудения Долиной

"Что касается похудения Ларисы Долиной, здесь много вопросов. Публичные люди часто не афишируют то, что есть на самом деле. Рассказывают то, что могут себе позволить — никто не обязан раскрывать на всю страну свои секреты. Но сейчас очень модно подсаживаться на препарат, который используется при сахарном диабете. Он, конечно, помогает. Но на мой взгляд, как врача: нельзя без причины прибегать к медицинским препаратам, — говорит Никитина.