«Много вопросов»: диетолог оценила экстремальный способ похудения Долиной

Певица уже несколько лет удерживает вес.
Певица Лариса Долина уверяет, что сбросила 23 кг с помощью жестких ограничений и особого принципа приема пищи — артистка не ест по 14 часов. Также у нее есть список продуктов, которые можно употреблять. Диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU оценила методы похудения народной артистки РФ и предупредила об опасности.
"Что касается похудения Ларисы Долиной, здесь много вопросов. Публичные люди часто не афишируют то, что есть на самом деле. Рассказывают то, что могут себе позволить — никто не обязан раскрывать на всю страну свои секреты. Но сейчас очень модно подсаживаться на препарат, который используется при сахарном диабете. Он, конечно, помогает. Но на мой взгляд, как врача: нельзя без причины прибегать к медицинским препаратам, — говорит Никитина.
То что Долина не ест после 14 часов — это интервальное голодание, причем достаточно жесткое. С одной стороны, это может быть полезно для людей с инсулинорезистентностью. Таким людям не рекомендовано частое дробное питание. Но в других случаях это может навредить", — поясняет эксперт.
Никитина поясняет, что интервальное голодание, к которому, по словам Долиной, она прибегает, хоть и не всем дается легко, но все-таки заложено в людях на генетическом уровне. Много веков назад не было никакого трехразового питания с перекусами, люди ели, как смогли добыть себе пишу. Сейчас же появились разнообразные продукты (и не всегда полезные), но генетический код остался таким же. Если человеку удается не есть после 14 или 18 часов — хорошо.
Что касается списка продуктов, то он достаточно строгий. Долиной запретили ест яйца, икру, морепродукты, лук, яблоки, арбузы, дыни, бананы, помидоры, ягоды. Любимое певицы: зелень и лимон.
Никитина согласна не со всем. Например, вопросы вызывают морепродукты. «С чем я всегда согласна: не есть сахар, мед, молоко. Иммунологическое питание, о котором говорит Лариса Александровна — это о строгих ограничениях. Выдается список продуктов, которого нужно четко придерживаться. Приходится в ресторан и начинаете как маньяк изучать состав салата, чтобы там не было “запрещенки”. В целом вся система питания Долиной основана на ограничениях. Но мы не знаем и калорийность, которой она придерживается. Однако вряд ли до 14 часов речь идет о 3 или 2 тысячах калорий».
Никитина предупреждает: повторять методы Долиной — опасно для здоровья. Такие строгие ограничения должны быть согласованы с врачом. К слову, сама певица также признается, что сдает анализ крови на 120 компонентов, который и контролирует ее состояние здоровья.
Сейчас певица при росте 159 см весит 55−56 кг. Такой вес она удерживает уже несколько лет.